Среда, 20 Марта 2019 18:09

АрмИнфо. Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года, передает BBC.

"Как премьер-министр я не готова откладывать "брексит" дольше, чем до 30 июня", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

"Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с Европой, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей", - пояснила премьер-министр.

Параллельно Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отмечается, что перенос сроков выхода Британии из ЕС чреват "серьезными юридическими и политическими рисками".

"Любой вариант продления (сроков "брексита"), предлагаемый Британии, должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, либо охватывать больший срок и предусматривать выборы в ЕС", - заявила Мэй.