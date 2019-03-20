Среда, 20 Марта 2019 18:08

АрмИнфо. Сегодня в Акорде состоялось совещание под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с участием руководства Администрации Президента. В совещании приняли участие руководитель Администрации, его заместители, а также помощники Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе совещании были рассмотрены вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности и деятельности правоохранительных органов.

Президент Казахстана обратил внимание на необходимость качественного исполнения программ в данных сферах и других областях жизнедеятельности населения. К.Токаев также указал на важность оперативного и эффективного решения возникающих проблем по всем направлениям.

Вместе с тем, Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения координации работы по указанным направлениям, контроль исполнения всех поручений возложены на Администрацию Президента.