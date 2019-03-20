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 Среда, 20 Марта 2019 18:01

ЭСА предупреждает о плановых отключениях

ЭСА предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

21 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 19/2 на ул. Хагаг Дон;

10?30-16?30 жилые дома 17а, 17б на ул. Чаренца, собственные дома 2/1, 4, 65, 79 на 9-ой улице Айгестана, 1-12 на 10- ой улице и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 51/1 на ул. Пушкина, собственные дома на улице Екмаляна и гражданин "А.Мартиросян";

11:00-13:00 жилой дом 13 на ул. Гр.Кочара;

11:00-15:00 собственный дом 14 на 4-ом переулке улицы Худякова, собственные дома 79- 101 на ул. А.Шагиняна, собственные дома 9-14 на

1-ом переулке улицы А.Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)в Аване;

11:00-16:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Аванесова 1;

11:00-17:00 жилой дом 50/2 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-15 на 4-ой улице

Канакера, 14-24/1 на 5-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35-49 на ул. Агаси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2, 1/4,

30, 32 на ул. А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N132, детский сад N36, жилые дома 15, 17 на ул.

Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 37 на пр. Комитаса, детский сад N2 и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома 42/3, 42/2, 42/1, 42, 40, 38, 38/1, 38/2, 38/3 на пр. Исакова, жилые дома 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 147, 149, 153, 153/1 на ул. Бабаджаняна, улицы Парсегова и Карапетяна, 1-ый переулок Башинджагяна, улица Джамблу и  прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-12?00 жилые дома 22А, 22Б на ул. Туманяна в городе Веди; частично улицы Чаренца, Сероба Ахбюра в городе Арарат;

10?00-14?00 частично село   Норабац;

10?00-16?00 частично улицы Абовяна, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат;

11:00-16:00  частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-15?00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично села Гладзор, Шатин и Агавнадзор; село Гетап;

10?00-16?00  частично село Аршавира Меликяна в городе Веди;

в Котайкской области:

10?00-14?00 частично село   Ариндж;

10?00-16?00 частично частные дома Джрвежа;

11:00-17:00  территория "Карап" в Гарни;

в Гегаркуникской области:

11?00-15?00 квартал "Гомадзор", квартал "Цамакаберд" полностью, башня телестанции Севана, гостиница 'Севан", ООО "Геворкян колет",

"Бусабуйж Нана", "Карен" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кооператив "Марс", административное здание участка "Севан"

ВЭС, ЧП "Тапан", и "Сисуан" в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Башгюх в Ашоцком регионе; квартал бывшей 6-ой школы в городе Артик Артийского региона;

10:00-16:00  частично село Арапи в Ахурянском регионе;

в Лорийской области:

09:00-15:00  села Шнох, Техут и Каркоп;

10:00-14:00  поселок "Энергетик" и села Базум, Азнвадзор;

в Тавушской области:

10:00-13:00 улицы Калинина, Абовяна и частично квартал "Шамахян" в городе Дилижан;

12:00-14:00 улица Парз лич в городе Дилижан; село Техут и частично Тбилисское шоссе;

в Сюникской области:

09:40-10:40 жилые дома 10, 11, 13 на ул. Абовяна, жилой дом 15 на ул. Лернагорцнери в городе Каджаран;

11:00-15:00 жилые дома 1-7 в 5-ом квартале города Горис; село Хнацах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Агиту, Нораван, Вагатин, Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями,

Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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