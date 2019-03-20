Среда, 20 Марта 2019 17:38

АрмИнфо.Проведение Global Citizen Forum (Глобальный гражданский форум) в Армении нацелено на повышение узнаваемости республики. Об этом заявил учредитель форума и президент компании "Arton Capital", специализирующейся на программах получения гражданства путем вложения капитала Арманд Артон на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, основатель Форума представил предварительную программу мероприятия. По его словам, Global Citizen Forum пройдет в октябре с.г. в Ереване.

Global Citizen Forum - это ежегодный форум, который собирает мировых лидеров, филантропов и глобальных граждан для участия, обмена и расширения возможностей будущего глобального гражданства. Он является некоммерческим собранием, который дает возможность обсудить, что значит быть гражданином Мира. Гражданство за инвестиции - это растущий сектор экономики, который привлек около 50 млрд. евро прямых иностранных инвестиций инвестиции в страны имеющие инвестиционные программы.

Global Citizen Forum стремится вдохновлять изменения, провоцировать инновации, поощрять участие и расширение прав и возможностей будущих поколений. Цель мероприятия - способствовать диалогу с политиками, поскольку они стремятся к развитию политических, социальных и экономических мер реагирования на миграцию.

Ранее компания "Arton Capital" продвигала идею предоставления гражданства Армении взамен инвестиций.