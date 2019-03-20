Среда, 20 Марта 2019 17:24

АрмИнфо.Форум "Мировой гражданин", организуемый компанией "Arton Capital", специализирующейся на программах получения гражданства путем вложения капитала, в 2019 году пройдет в Ереване. Об этом заявил президент компании Арманд Артон 20-го марта на встрече с министром экономического развития и инвестиций Армении Тиграном Хачатряном.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития и инвестиций Армении, в ходе встречи представители компании представили министру результаты своих исследований по Армении. В частности, речь идет и предоставлении гражданства лицам, пожелавшим инвестировать в армянскую экономику. Был предоставлен богатый опыт компании в этой сфере, а также апробированные модели внедрения системы в различных странах и их преимущества.

Тигран Хачатрян отметил важность инициативы, направленной на стимулирование притока инвестиций в РА. По его словам, при осуществлении подобной законодательной инициативы особый акцент должен быть сделан на формирование действенных механизмов управления инвестпотоками со стороны государства.

Напомним, в мае 2017 года по приглашению Международного центра разработки миграционной политики (ICMPD), которая при финансировании ЕС реализует в Армении программу <Содействие миграции и управлению границами>, в РА были приглашены председатель и несколько представителей зарегистрированной в Венгрии организации "Arton Capital". Министерство экономического развития и инвестиций РА тогда распространило пресс-релиз об этом визите, который был озаглавлен "Сотрудничество между министерством и организацией "Arton Capital" будет способствовать привлечению иностранных инвестиций".

Согласно СМИ, на сайте программы "Содействие миграции и управлению границами" в сентябре 2017 года была размещена официальная информация о работе "Arton Capital". В оценочном докладе, посвященном проекту "Предоставление гражданства в обмен на инвестиции" для Армении, организация "Arton Capital" с целью привлечения пассивных инвестиций богатых иностранных граждан предлагает предоставить им вид на жительство, а затем и гражданство. Ключевыми элементами программы являются разработка инвестиционных вариантов, финансовое и материальное соответствие, маркетинг. Особое место в докладе уделено сильным и слабым сторонам проекта, возможностям и рискам, представлены также стратегии смягчения факторов риска. "Согласно прогнозам, проект может стать стабильным источником прямых иностранных инвестиций, прогнозируемая чистая прибыль от которых составит свыше 100 млн долларов США в разрезе 6 лет",- отмечает официальный сайт программы. Помимо этого, как сказано в докладе, если у Армении будет [безвизовый доступ] более чем в 60 стран, то в условиях ее особых отношений с Россией и географического соседства с Ираном получение армянского гражданства станет не только эффективным способом обеспечить себе спокойное будущее и безопасность, но также и важнейшим стратегическим шагом по развитию бизнеса.