Среда, 20 Марта 2019 17:23

АрмИнфо.Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг стран, посещаемых российскими туристами в 2018 году, проанализировав статистику выездных туристских поездок из России за рубеж по итогам прошлого года.

Армения в рецтинге заняла 24 место среди зарубежных стран, наиболее часто посещаемых российскими туристами. Число турпоездок из России в Армению выросло на 18% до 434 тысяч в 2018 году.

В первую десятку зарубежных стран, популярных у российских туристов в прошлом году по числу выездных туристских поездок из России, вошли Турция (5 млн 719 тысяч поездок), Абхазия (4,496 тыс.), Финляндия (3,361 тыс.), Казахстан (2,955 тыс.), Украина (2,290 тыс.), Китай (2,018 тыс.), Эстония (1,798 тыс.), Германия (1,297 тыс.), Грузия (1,233 тыс. (+23%) и Таиланд (1,173 тыс.).