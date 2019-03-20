Среда, 20 Марта 2019 17:07

АрмИнфо.Повышение госпошлин не может способствовать экономической революции. Об этом в ходе обсуждений в парламентской комиссии по экономическим вопросам заявили владельцы обменных пунктов и ломбардов.

Как заявил депутат от блока "Мой шаг" Айк Геворкян, по предполагаемым законопроектом регулировкам кредитные организации станут выплачивать налог в размере 3 млн драмов, вместо прежних 500.000. Более того, платежно-расчетные компании начнут выплачивать 1 млн драмов вместо 250.000, в свою очередь банковские бюро станут выплачивать 1 млн вместо 500.000, банки 7 млн вместо 3 млн драмов, обменные пункты 3 млн вместо 30.000, и наконец ломбарды 6 млн вместо 100.000 драмов.

В этой связи владельцы ломбардов и обменных пунктов подчеркнули, что столь серьезное повышение госпошлин станет реальным ударом для бизнеса, вследствие чего многие предприниматели будут вынуждены прекратить свою деятельность, что в свою очередь приведет к безработице. Председатель Союза валютных дилеров Армении Арамаис Хачатрян отметил, что данный законопроект был инициирован без обсуждений с заинтересованными лицами и без учета их позиции по данному вопросу. "В среднем оборот в обменных пунктах столицы составляет 10 млн драмов, а в областях около 3 млн драмов. В результате месячный доход составляет около 500 тысяч драмов, с учетом выплаты зарплат и других расходов", - заявил Хачатрян.

По его словам, учитывая все вышеперечисленное, они просто не в состоянии платить госпошлину в размере 250.000 драмов. "В таком случае 80% обменных пунктов будет закрыто", - подчеркнул Хачатрян, отметив, что на данный момент в Армении действует 231 обменный пункт.

Председатель Союза валютных дилеров также заявил, что в последнее время доходы обменных пунктов в стране сократились в 2.2 раза. По его словам, причиной является то, что обменные пункты должны обслуживать малогабаритные сделки.

В свою очередь депутат от блока "Мой шаг" Айк Геворкян заявил, что, все поднятые в ходе обсуждений вопросы будут рассмотрены позднее с представителями Минфина и Центробанка. При этом он заметил, что некоторые пункты данного законопроекта внушают определенную обеспокоенность. Тем не менее, по словам депутата, госпошлина обязательно должна быть поднята, а вот насколько, это уже совсем другой вопрос. Однако он заметил, что при этом должна быть сделана дифференциация между банками и обменными пунктами.

По словам депутата от фракции "Мой шаг" Артака Манукяна, повышение госпошлин оправдывает существенное подорожание услуг. "В тоже время, если мы повысим госпошлины в 60 раз, мы должны осознать, что произойдет с рынком. Так что, мы должны найти оптимальные решения накопившихся вопросов с учетом того, что изменения, тем не менее, неизбежны", - заключил депутат.

Отметим, что согласно предложенному правительством законопроекту, вместо нынешней госпошлины для ломбардов в 100 тыс. драмов (порядка $205) будет установлена планка в 6 млн. драмов (около $12,3 тыс.), а для обменных пунктов - 3 млн. драмов (около $6,1 тыс.) вместо нынешних 50 тыс. (порядка $102). Как отмечается в распространенном организаторами акции протеста сообщении, принятие законопроекта грозит закрытием более половины из 140 ломбардов и 200 обменных пунктов, действующих по всей стране. В каждом ломбарде в среднем работает 4-5 сотрудника, со средней зарплатой в 150 тыс драмов. В "обменниках" трудятся в среднем 2-3 человека со средней зарплатой в 100 тыс драмов. В итоге, сокращения ждут более чем 1300 человек, а налоговые потери госказны достигнут 900 млн. драмов (порядка $1,8 млн.).