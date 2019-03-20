Среда, 20 Марта 2019 16:47

АрмИнфо. Баку уже сложно и со временем будет лишь сложнее объяснить миру, собственное нежелание разговаривать со Степанакертом. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

"Сегодняшняя ситуация вокруг карабахского конфликта характеризуется уходом старых подходов вокруг его урегулирования. Венское соглашение о внедрении механизмов контроля и выявления нарушителя перемирия привело к тому, что т.н. военная дипломатия заработала против самого Азербайджана. Иными словами, выстрелы начали играть против нарушителя перемирия, что для Баку крайне опасно. Плюс к этому смена власти в Ереване привела к сбою работы треугольника Ереван-Москва-Баку посредством которой Азербайджан неоднократно принуждал Сержа Саргсяна к нужным для себя решениям. В апреле 2016-го это стало очевидно", - подчеркнул он.

В этом свете, переговорный процесс, по прогнозам аналитика, возобновится лишь с возвращением арцахцев за стол переговоров. При этом, в Баку на это, по его мнению, не согласится. Однако, признать де-факто формальные права Азербайджана на Арцах никто помимо Турции и Пакистана в мире не собирается, при этом не признавая его право на применение силы. Таким образом, Баку, по оценкам Саркисяна, остается лишь вести формальные переговоры, пытаясь вернуться к ситуации до апреля 2016-го.

Согласно аналитику, признавая сохранение статус-кво вокруг Арцаха еще на неопределенное время, военного разрешения конфликта мировое сообщество не приемлет и стрелять Азербайджану никто не позволит. По его оценкам, играть с карабахским конфликтом становится всё опаснее. А высокая легитимность новых властей Армении и как следствие степень суверенитета лишили прежних методов воздействия на Ереван даже Москву.

Урегулирование конфликта Саркисян связывает с достижением международного консенсуса в отношении этой проблемы. На примере Косова. В этом свете, он отметил достижение подобного консенсуса в вопросе неприменения силы для разрешения конфликта. В этом свете, по его прогнозам, самовольное провоцирование Баку нового витка эскалации закончится для Азербайджана очень плохо. Особенно, учитывая итоги "четырехдневной войны" 2016-го.

"Начать войну сегодня - дело нешуточное, а довольно серьезное. Особенно, полномасштабную, остановить которую потом будет весьма трудно. Такая война предельно дестабилизирует весь обширный регион, чьей частью является Южный Кавказ, вплоть до российского Северного Кавказа. К счастью, сегодня это понимают все, отсюда международный консенсус, запрещающий Азербайджану применять силу", - подытожил аналитик.