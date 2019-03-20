Среда, 20 Марта 2019 16:32

АрмИнфо. И.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков рассказал о том, как протекает процесс назначения нового Генсека Организации.

Так в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, когда будет принято решение о назначении нового генерального секретаря организации, Семериков в частности, сказал: "Все необходимые процедуры согласования кандидатуры, внесенной Белоруссией, и проектов документов, необходимых для принятия решений, еще в декабре 2018 года были направлены в страны ОДКБ. Сроки согласования и подписания решений в индивидуальном порядке нормативной базой организации не регламентированы. Поэтому точно ответить на этот вопрос невозможно".

Отметим, что в феврале текущего года "Ъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека, указывая на то, что назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася затягивается "из-за неуступчивости премьера Армении Никола Пашиняна, рассчитывавшего утвердить своего кандидата".

Издание также констатировало, что в ОДКБ смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков. "Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека",- говорит информированный источник "Ъ" в МИД РФ.

Напомним, что представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

После разразившегося в организации скандала, Беларусь выдвинула кандидатуру Станислава Зася на пост Генсека ОДКБ. В конце прошлого года главы пяти из шести государств, входящих в блок (члены ОДКБ - это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) одобрили кандидатуру Зася после встречи с ним.

Меж тем, официальный Ереван пока не называет сроков возможной встречи Пашиняна с Засем.