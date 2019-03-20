Среда, 20 Марта 2019 16:30

АрмИнфо.Армения заняла 116 место из 156 в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network). Таким образом, по сравнению с 2018 годом, улучшив свои позиции на 13 пунктов.

Первое место в списке заняла Финляндия, набрав максимальное количество баллов - 7,76. Второе и третье места заняли соответственно Дания (7,6) и Норвегия (7,55). Швейцария заняла 6-е место (7,48), Канада - 9-е (7,27), Израиль - 13-е (7,13), а Германия

- 17-е место (6,98). Россия оказалась на 68-м месте (5,64) между Пакистаном и Филиппинами, и, по сравнению с 2018 годом, потеряла девять позиций.

Молдавия - на 71-м месте (5,53) между Сербией и Ливией. Беларусь - на 81-м (5,32) между Малайзией и Грецией, Армения - на 116-м (4,56), Грузия - на 119-м (4,51). Украина - на 133-м месте (4,33) между Чадом и Эфиопией.

Примечательно, что в опубликованном списке самый высокий рейтинг из всех постсоветских стран занимает Узбекистан, расположившийся на 41-й позиции (6,17). Замыкает список самых счастливых стран Южный Судан - 156-е место с индексом 2,83.

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.

Финляндия уже становилась самой счастливой страной в рейтинге 2018 года. А в 2017 году она возглавила список датского The Happiness Research Institute. Для составления этого рейтинга использовались оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, такие как безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения и опросы об удовлетворенности граждан