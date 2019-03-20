Среда, 20 Марта 2019 16:29

АрмИнфо. Отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана не повлияет на выполнение договоренностей, достигнутых в ОДКБ ранее. Об этом заявил и.о. генсека организации Валерий Семериков.

"Смена президента Казахстана не повлияет на преемственность выполнения договоренностей и планов, которые были приняты в ОДКБ ранее и сейчас реализуются. Как он (уход Назарбаева с поста президента - ред.) может отразиться, если все государства-члены ОДКБ связаны одним договором? Там четко прописаны обязательства сторон друг перед другом, уставом организации", - сказал Семериков, передает РИА Новости.

Отметим, что 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана ", - сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов, передает Интерфакс. Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. "По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента", - сказал Назарбаев. Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана.

С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Нурсултан Назарбаев возглавит совет безопасности страны