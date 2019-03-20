Среда, 20 Марта 2019 16:28

АрмИнфо.Армянская сторона намерена последовательно проводить работу по защите прав граждан Армении и Арцаха, оказавшихся на территории Азербайджана и добиваться их возвращения на родину. Об этом 20 марта на пресс-конференции в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Отвечая на вопрос о судьбе жителя Тавушской области Карена Казаряна, приговоренного властями Азербайджана к 20 годам лишения свободы, Анна Нагдалян отметила, что проводится работа, однако она пока не подлежит публичному обсуждению.

Коснувшись судьбы двух других армян - Армена Багдасаряна и Завена Карапетяна, Нагдалян еще раз подчеркнула, что работы ведутся по всем случаям, и делается всё для обеспечения прав соотечественников, оказавшихся на азербайджанской территории.

Отметим, что сегодня в азербайджанском плену находится 3 армян, причем двое из них обвиняются в совершении тяжких преступлений и приговорены к 15 и 20 годам тюрьмы. Судебный приговор в отношении последнего гражданина Армении Карена Казаряна, который перешел на сторону Азербайджана в июле 2018 года и имел серьезные проблемы со здоровьем, азербайджанская сторона представила в качестве диверсанта и в феврале приговорила к 20 годам тюрьмы строгого режима. Таким образом, азербайджанская сторона пытается отыграться на армянской стороне за то, что азербайджанские диверсанты Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров отбывают заключение в Арцахе за убийство 17 летнего юноши и нанесению увечий женщине.

На прошлой неделе, армяно-азербайджанскую госграницу в Тавушской области перешел гражданин АР Элвин Алиф оглу Ибрагимов, сейчас ведется следствие по факту инцидента.