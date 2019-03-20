Среда, 20 Марта 2019 16:27

АрмИнфо.Проведение Азербайджаном широкомасштабных необъявленных учений наступательного характера, в нарушение принципов ОБСЕ, не способствует подготовке народов к миру. Об этом 20 марта на пресс- конференции в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Этот вопрос поднят в ОБСЕ, от Азербайджана потребовали разъяснений. Это касается и дислокации новой военной части в приграничной зоне, и недавнего минометного обстрела со стороны Азербайджана. Армения и Арцах имеют потенциал как для обороны, так и для контрнаступления, и решительны в вопросе обеспечения собственной безопасности. Пусть никто в этом не сомневается", - резюмировала Нагдалян.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана на прошлой неделе провели широкомасштабные военные учения, в которых было задействовано до 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Кроме того, Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть. Отмечается, что территория граничит с Тавушской областью РА. Об этом сообщает <Арцахпресс> со ссылкой на азербайджанские СМИ. Воинская часть расположена на участке границы Казах-Акстафа. Согласно информации, о новой воинской части сообщил Начальник Государственной Пограничной Службы Азербайджана Эльчин Гулиев.