Среда, 20 Марта 2019 16:26

АрмИнфо.В позициях Армении и Арцаха нет противоречий по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом 20 марта на пресс-конференции в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Так, отвечая на вопрос, отличается ли позиция Еревана от позиции Степанакерта по урегулированию карабахского конфликта, особенно если учесть, что глава МИД Арцаха Масис Маилян после встречи с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком в беседе с журналистами заявил о необходимости пересмотра Мадридских принципов, Нагдалян напомнила, что Маилян является представителем НКР, и он представляет официальную позицию карабахской стороны. "У Армении своя позиция, у Арцаха своя, поскольку он является отдельным субъектом. Есть ли противоречия - нет. Мы сотрудничаем с арцахскими коллегами и обсуждаем все вопросы, диалог существует по всем вопросам>, - отметила споксмен, добавив, что вопрос более детально недавно комментировал глава МИД Армении.

Нагдалян также напомнила, что премьер-министр РА Никол Пашинян на совместном заседании Совбеза Армении и Арцаха заявил, что встреча будет направлена на прояснение принципов и элементов. "На пресс-конференции вчера премьер повторил ранее сказанное на совместном заседании СБ - есть три принципа и шесть элементов, по которым у каждой стороны собственное трактование. Необходимо на предстоящей встрече выработать приемлемый для всех подход", - заметила пресс-секретарь.

Коснувшись сроков предстоящей встречи Алиев-Пашинян, представитель армянского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что новой информации по этому вопросу нет, и как только сроки и место будут согласованны, общественность об этом будет информирована. Она также подчеркнула, что Ереван высоко оценивает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и всегда находится в постоянном контакте с посредниками.