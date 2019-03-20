Среда, 20 Марта 2019 16:23

АрмИнфо.Увеличение числа дипломатических представительств Армении на повестке внешнеполитического ведомства страны. Об этом 20 марта на пресс-конференции заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, на вопрос о намерениях Еревана открыть посольство в Израиле.

Пресс-секретарь напомнила, что о такой возможности заявил глава МИД в октябре прошлого года в интервью израильским СМИ. При этом она подчеркнула, что о развитии событий общество будет проинформировано, также как и о визитах.

Коснувшись упоминания Геноцида армян в полемике между Турцией и Израилем, Анна Нагдалян подчеркнула, что Геноцид армян в Османской империи неоспоримый факт, его признание и осуждение, прежде всего моральный вопрос. По ее словам, предотвращение и предупреждение новых геноцидов общечеловеческий приоритет. "И этот вопрос должен быть в стороне от каких-либо политических процессов или спекуляций. Мы всегда подчеркивали, что не нужно искать подтексты там, где их нет",

- сказала представитель армянского МИД.

При этом она подчеркнула, что Армения продолжит прилагать усилия для предотвращения новых преступлений против человечности вместе с международными партнерами. "Хотела бы также подчеркнуть, что для нас не приемлема спекуляция вопросом Геноцида армян Турцией. Признание и осуждение этого преступления - моральная обязанность Анкары", - резюмировала она.

Напомним, что словесные перепалки между премьером Израиля и президентом Турции продолжаются уже несколько месяцев. Политики регулярно обмениваются оскорблениями в адрес друг друга, однако до сих пор заявления не касались членов семьи ни одного из лидеров.

13 марта в ходе одного из своих выступлений президент Турции Тайип Эрдоган назвал израильского премьер- министра Биньямина Нетаньяху деспотом и обвинил его в убийстве палестинских детей. "Нетаньяху, деспот, виновный в смерти палестинских детей, приди в себя. Никто нас не заставит забыть дело Иерусалима. Они будут иметь дело с нами при каждом нападении на нашу мечеть. Даже если все замолчат, мы молчать не будем и до последнего вздоха продолжим борьбу за справедливое управление Иерусалимом, в соответствии с его важностью для исламского мира", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

На это заявление Эрдогана отреагировал сын Нетаньяху Яир Нетаньяху, который напомнил Эрдогану о Геноциде армян, ассирийцев, понтийских греков. "Хотелось бы напомнить, что Стамбул на самом деле называется Константинополем! И город являлся столицей Византийской империи и мирового христианства более чем тысячу лет до турецкой оккупации", - написал Аир на своей странице в социальной сети Twitter.