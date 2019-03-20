Среда, 20 Марта 2019 16:03

АрмИнфо. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с членами правительства отметил весомый вклад Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в евразийскую интеграцию и поблагодарил его за успешную совместную работу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего самого близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена. Но, в связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.

Он один из инициаторов продвинутой интеграции между нашими странами, он один из авторов, если не сказать автор ЕврАзЭС, проекта, который развивается очень успешно, благодаря в том числе его непосредственной поддержке и его участию в этой работе. С нашей стороны будем делать всё для того, чтобы эти процессы поддерживать», - сказал российский лидер на встрече с членами правительства РФ.