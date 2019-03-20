Среда, 20 Марта 2019 14:58

АрмИнфо. На совместном заседании палат Парламента было принято решение о присвоении столице Казахстана имени Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только что мы концептуально одобрили этот законопроект, никаких замечаний не поступало. Предлагаю одобрить законопроект в целом. Прошу проголосовать. Решение принято», - сказал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, было решено переименовать столицу без проведения референдума. Теперь Астана официально переименована в Нурсултан.

Напомним, сегодня на совместном заседании палат Парламента Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить столице имя Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.