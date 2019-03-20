Среда, 20 Марта 2019 14:54

АрмИнфо. Даригу Назарбаеву путем тайного голосования избрали председателем Сената Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ». Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Назарбаевой Дариги Нурсултановны для избрания на пост председателя Сената.

«Вы все ее хорошо знаете. Она давно работает с вами. Обладает большим опытом общественной и политической деятельности. Известный политик не только в Казахстане, но и за его пределами. Поставленные Первым Президентом - Елбасы масштабные задачи по повышению благосостояния народа Казахстана и усилению социальной поддержки населения требуют качественного законодательного обеспечения. Поэтому мы сегодня возлагаем на Даригу Назарбаеву такую ответственную миссию. В этой связи прошу депутатов Сената Парламента поддержать предложенную мной кандидатуру», - сказал Президент Казахстана.

«Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателя Сената Парламента кандидатуру Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок об бок рядом, и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах. Мы точно знаем, что Дарига Нурсултановна - истинный патриот своей страны, что она использует свои разносторонние глубокие знания на благо правильного законодательства во имя развития нашей страны и во имя народа нашей страны», - сказала сенатор Бырганым Айтимова на заседании в Сенате.

Она подчеркнула, что у Дариги Назарбаевой «безупречное отношение к праву и верховенству права».

«Важнейшее отношение к демократизации нашего государства, доступ к информации, правильное распоряжение этой возможностью для всех нас подкупает и всегда подкупало. Я думаю, что в нашей работе целый блок социальных экономических проблем, глубоко знает по предыдущей работе безусловно неформально всегда высоко и с трепетом относится ко всем вопросам связанным с конкретными гражданами нашей страны, особенно уязвимыми слоями населения и многодетных в последнее время», - сказала Бырганым Айтимова.

Отметим, что 44 сенаторам раздали такое же количество бюллетеней. По результатам голосования стало известно, что депутаты проголосовали за кандидатуру Дариги Назарбаевой единогласно.

