Среда, 20 Марта 2019 14:47

АрмИнфо. Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев в качестве временного исполняющего обязанности Президента принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония началась с того, что солдаты роты Почетного караула Национальной гвардии РК внесли в зал заседания Мажилиса Государственный флаг, Конституцию и Государственный Герб Республики Казахстан. После этого под долгие аплодисменты собравшихся в зал вошел Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а затем Касым-Жомарт Токаев.

Перед началом самой присяги с разъяснением выступил председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами. «Уважаемые депутаты и приглашенные! Основоположник независимого Казахстана, Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, реализовав свое конституционное право и полностью выполнив свою миссию, прекратил полномочия Президента Республики Казахстан добровольно.

В данном случае, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан, полномочия Президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходит к Председателю Сената Парламента Токаеву Касым-Жомарту Кемеловичу. Согласно статьи 42 Конституции Республики Казахстан, Президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения присяги народу Казахстана», - сказал Кайрат Мами.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и Законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев, положив правую руку на Конституцию РК. Напомним, согласно статьи 48 Конституции РК, «в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента РК, а также его смерти полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента».

Также в Конституции отмечается, что «лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия Председателя Сената, Председателя Мажилиса, Премьер-Министра». Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил в эфире республиканских телеканалов, в ходе которого заявил о сложении с себя полномочия Президента Республики Казахстан. Между тем, Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев будет временно исполнять обязанности Президента РК. «Что касается вопроса преемственности власти в Казахстане, он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента, его полномочия переходят Председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового Президента», - сказал Нурсултан Назарбаев.