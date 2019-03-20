Среда, 20 Марта 2019 14:38

АрмИнфо. 19 марта 2019 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с историческим обращением к народу о сложении с себя полномочий Главы государства и подписал соответствующий Указ.

20 марта в соответствии с Конституцией Республики Казахстан полномочия Президента перешли к Председателю Сената Парламента Касым-Жомарту Токаеву. Первый Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев остается председателем Совета Безопасности, Председателем Ассамблеи Народа Казахстана, председателем Партии «Нур Отан» и членом Конституционного Совета.

Современная политическая система Казахстана обеспечивает полную преемственность власти, политического и экономического развития государства. Будет продолжена модернизация всех сфер жизнедеятельности, направленная, в первую очередь, на повышение благосостояния и качества жизни граждан, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона. Государство продолжит меры по улучшению инвестиционного климата в Казахстане, в том числе по защите прав и интересов иностранных бизнес партнеров.

Первый Президент четко обозначил горизонты и параметры дальнейшего прогресса страны в Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года. Цель – вхождение в число 30 самых развитых государств мира.

Стратегическое видение Н.Назарбаева определило современный облик страны на мировой арене, утвердило уникальную субъектность Казахстана в системе международных отношений.

Реализованные масштабные задачи и созидательные международные инициативы Н.Назарбаева стали прочным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, основой для безопасного и стабильного развития нашего общества на долгосрочную историческую перспективу.

Первый Президент Казахстана является признанным лидером глобального антиядерного движения, интеграционных процессов в Евразии. По его инициативе созданы уникальные диалоговые площадки, направленные на восстановление атмосферы доверия в современных международных отношениях,- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и другие.

Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на принципах многовекторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех международных обязательств. Отношения со всеми странами мирового сообщества продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.

Новый Президент Республики Казахстан будет строить свою деятельность в соответствии с Конституцией и другими законами Республики Казахстан.