Среда, 20 Марта 2019 14:30

АрмИнфо. Государство не должно быть финансово обременено, в частности, при строительстве новой ветки метро в Ереване. Такое мнение на встрече с журналистами выразил мэр Еревана Айк Марутян, отметив, что в рамках создания новой ветки метро в районе Центра креативных технологий <Тумо> столичные власти и инвесторы уже ведут переговоры.

<Имеются достаточно интересные предложения по строительству метро, хотел бы выделить два предложения. Первым проектом планируется построить торговый центр и собственник примет участие в строительстве станции, вторым, в реализации которой заинтересована одна из строительных фирм, параллельно со станцией метро планируется построить новый жилой квартал в этом районе. А с учетом того, что близость к станции метро повысит рыночную стоимость этих квартир, данная компания согласилась инвестировать и в строительство новой ветки метро>,- отметил Марутян. Марутян также сообщил, что в настоящее время ведутся работы по строительству новой канатной дороги.

Он проинформировал, что мэрии решила также профинансировать работы по реставрации пятиэтажных домов.