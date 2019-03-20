Среда, 20 Марта 2019 14:22

АрмИнфо.Появление России – российских миротворцев - в Арцахе не нужно ни Ирану, ни Западу, ни Армении с Азербайджаном, ни самому Арцаху. Подобное мнение, комментируя недавнее заявление героя Арцаха Самвела Бабаяна, выразил АрмИнфо директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

15 марта экс-командующий Армии обороны Арцаха Самвел Бабаян предложил отказаться от Мадридских принципов, озвучив в качестве механизма урегулирования карабахского конфликта идею предоставления территориального мандата России.

“Мнения о намерении Москвы разместить войска в Арцахе звучат периодически. Однако, могу сказать, что в контексте уникальности статус-кво, отсутствия международных миротворцев вокруг Арцаха это практически невозможно. И ни одна из стран, имеющих интерес к региону, появления иностранных войск здесь не допустит. Разумеется, каждая в силу своих собственных резонов. Именно этим объясняется периодические заявления сопредседателей о том, что ни одна из стран Минской группы ОБСЕ участвовать в размещении миротворцев в Арцахе не может”, - подчеркнул он

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.

По словам Саркисяна, обеспечившая трехстороннее подписание Соглашения о перемирии в 1994 году Россия, получила от тогда еще СБСЕ мандат на организацию переговоров и размещение миротворцев. И первоначальный вариант соответствующего соглашения был одобрен всеми сторонами, хотя сейчас никто это признавать не хочет. Однако, впоследствии, после трансформации СБСЕ в ОБСЕ, данная тема с подачи остальных стран-посредников была закрыта, а договоренности остались висеть в воздухе.



“Через четыре месяца стартовали трехсторонние переговоры по достижению “Большого политического договора” между Арменией, Арцахом и Азербайджаном. Арцахскую делегацию на этих переговорах, возглавлял я. Еще через четыре месяца переговоры были прерваны по причине непреодолимых противоречий, возникших между Москвой и СБСЕ. Армения тогда идею большого договора поддержала, а разгромленный Азербайджан фактически нет. Баку безрезультатно обратился к НАТО с просьбой вмешаться в ситуацию. Для арцахской же делегации размещение миротворцев было неприемлемо всегда, в результате любого договора”, - подытожил Саркисян.