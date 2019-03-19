Вторник, 19 Марта 2019 21:09

АрмИнфо. Компания Lydian International Limited сегодня, 19 марта, объявила о том, что Правительство Республики Армения приступило к независимой оценке воздействия проекта <Амулсар Голд> на окружающую среду - водные ресурсы, геологию, биоразнообразие и качество воды. Об этом сообщает GLOBE NEWSWIRE.

В сентябре 2018 года правительство Армении уже поручало провести оценку возможных последствий проекта Амулсар Голд в части водных ресурсов. Объем работ в рамках нынешнего аудита будет включать также анализ оценки воздействия деятельности компании на окружающую среду и социальную сферу (<ОВОС>). И это несмотря на то, что ОВОС компании была ранее одобрена властями Армении в соответствии с законодательством Армении - до того, как <Лидиан> инициировала проект Амулсар.

Для проведения оценки, которая, как ожидается, продлится примерно от 12-ш до 16-и недель, правительством Армении в качестве консалтинговых фирм были выбраны Earth Link и Advanced Resources Development ().

В феврале 2019 года правительство Армении выделило 396 900 долларов США на финансирование третьего аудита, о начале которого об'явило ранее. В этой связи Жоао Каррело, президент и главный исполнительный директор Lydian, заявил: <Мы полностью сотрудничали с организациями, проводившими два предыдущих правительственных аудита - с момента блокады Амулсарского рудника в июне 2018 года, и мы, конечно же, будем сотрудничать с ELARD в том мероприятии, которое правительство именует итоговым аудитом.

В то же время, подчеркнул он, мы продолжаем взаимодействовать с правительством Армении для обеспечения верховенства закона, с тем, чтобы восстановить доступ к участку проекта <Амулсар> и позволить <Лидиан> возобновить добывающие и природоохранные мероприятия, и все это - одновременно с проведением третьего аудита. Несмотря на все наши усилия, а в то же время - на нетерпимость нынешнего правительства к другим незаконным блокадам в стране - <Лидиан> не дают возобновить работы.

Действия и, соответственно, бездействие правительства Армении являются частью продолжающейся кампании, направленной против

инвестиций <Лидиан> в Армению. Ни одна другая компания в Армении не подвергалась трем проверкам с июня 2018 года. Компания не согласна ни с необходимостью , ни с правовым обоснованием для проведения третьего аудита, поскольку правительство Армении, одобрив оценку ВОС, уже подтвердило, что проект AmulsarGold соответствует экологическим требованиям Армении, и <Лидиан>, полагаясь на это одобрение, инвестировала в Армении сотни миллионов долларов.

Напомним, что является дочерней компанией британской Lydian International. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Оценочные минеральные ресурсы, как то указано в Техническом отчете за 1 квартал 2017 года, содержат 3,5 миллиона выверенных и указанных унций золота и 1,3 миллиона предполагаемых унций золота.

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто.

Напомним, что летом прошлого года реализацию проекта пришлось заморозить из-за выступления природоохранных активистов, которые заблокировали въезд на территорию строящегося рудника. Новое правительство Армении не стало применять силу и заявило о необходимости проведения новой природоохранной экспертизы для полной уверенности в безопасности будущей эксплуатации месторождения, находящегося в нескольких километрах от бальнеологического курортного городка Джермук.