Вторник, 19 Марта 2019 20:51

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Мгер Григорян 19 марта принял директора департамента Восточного партнерства Гендиректората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров расширения Евросоюза Лоуренса Мередита. Согласно сообщению правительства РА, во встрече принял участие глава делегации ЕС в РА, посол Петр Свитальски.

Приветствуя гостей, вице-премьер высоко оценил помощь, оказываемую Евросоюзом Армении, и выразил надежду, что сотрудничество Армения-ЕС совместными усилиями будет развиваться и расширяться. Касаясь недавнего визита премьер-министра в Брюссель, вице-премьер отметил важность совместной работы по достигнутым договоренностям.

В начале встречи Мгер Григорян представил приоритеты правительственной программы и подчеркнул, что они соответствуют Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Вице-премьер выразил убеждение в том, что соглашение является не только документом о сотрудничестве, но и программой реформ в Армении, в рамках которой должны быть разработаны отраслевые стратегии.

Заместитель главы правительства подчеркнул важность осуществления реформ, предусмотренных, в частности, в области развития инфраструктуры, охраны окружающей среды, энергосбережения, прав человека и защиты капитала. Говоря о развитии инфраструктуры, Мгер Григорян особо подчеркнул необходимость модернизации дорог, управления водными ресурсами и развития энергетики. В качестве еще одного важного направления реформы заместитель премьер-министра отметил реформы в сфере юстиции, направленные на повышение эффективности и прозрачности судебных разбирательств.

Поздравляя с формированием нового правительства, Лоуренс Мередит с удовлетворением отметил нацеленность правительства Армении на проведение реформ. Он представил основные инструменты помощи ЕС, которые могут быть использованы для более эффективной реализации запланированных реформ в различных сферах Армении. Лоуренс Мередит отметил, что лично он, посол ЕС в Армении и команда представительства ЕС готовы поддержать Армению на этом важном этапе.

Собеседники обменялись мнениями по возможностям развития Армении и отметили, что Армения имеет большой потенциал для развития, в том числе, туризма.