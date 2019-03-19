Вторник, 19 Марта 2019 20:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?30-16?30 подъезды 2, 3 жилого дома 35 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на ул. Екмаляна, подъезд 3 жилого дома 43 на ул. Пушкина, жилой дом 51/1 на ул. Пушкина, ООО "Гранд Инвест", гражданин Комзоян, жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 69, 71, 79 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна, собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-21 на ул. Сахарова, жилые дома 3, 5, 5а на ул. Тпагричнера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 243, 247 в кв. 'Норки Айгинер", собственные дома 61-65 на ул. Арменакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 99- 155 на 13-ой улице Норка, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице, 2-22а на 2-ом переулке в общине Норк Мараш; собственные дома на улице А.Шагиняна, частично улица Худякова, собственные дома на 2-ом переулке улицы Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 14 на ул. А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ом участке 4-ого Норкском массива;

11:00-17:00 собственные дома 1-15 на 4-ой улице Канакера, 14-24/1 на 5-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35-49 на ул. Агаси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 48 на ул. Назарбекяна, жилой дом 59 на ул. Бабаджаняна, жилой дом 150 в квартале "А-1" Ю/З района, жилой дом 91 в квартале 'Б-2" Ю/З района, поселок "Прометей" в квартале "Силикян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-16?00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, села Хачпар и Гукасаван; частично кварталы 'Нор", 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; село Нарек; 10?30-16?00 частично село Бардзрашен;

11:00-15:00 частично село Ншанаван; 13:00-16:00 частично село Суренаван;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 частично улицы Мурацана, Таманцинери, Аракеляна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области: 10?00-16?00 частично 8-ой микрорайон Абовяна, частично частные дома Джрвежа, частично село Гегашен;

11?00-12?00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селу Арамус;

11?00-17?00 село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично "Верин тагэ" села Казанчи в Ашоцком регионе; улица Гранта Шагиняна в городе Маралик в Анийском

регионе;

в Сюникской области:

09:20-10:20 жилые дома 5, 6, 7, 9 на ул. Абовяна в городе Каджаран; 10:30-13:00 села Алидзор, Аржис, Шинуайр, Хот, Бардзраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 11:00-17:00 села Агиту, Нораван, Вагатин, Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.