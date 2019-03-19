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АрмИнфо.Находящаяся в Германии парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Араратом Мирзояном, 19 марта провела встречу с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
Как передает пресс-служба НС РА, в своем приветственном слове председатель Бундестага отметил, что Германия вдохновлена бархатной революцией в Армении в апреле-мае 2018 года. Он отметил, что такой революции не было в мире.
Выразив благодарность за прием, Арарат Мирзоян отметил, что это его первый официальный визит в Европу в качестве спикера НС. Глава парламента представил своему немецкому коллеге мотивы революции в Армении, последующий период и внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в декабре прошлого года, которые были удостоены высшей оценки международных наблюдателей.
Глава законодательного органа, оценивая немецкую парламентскую традицию, отметил, что опыт Бундестага может быть очень полезным для Национального Собрания Армении. В связи с этим стороны договорились о частых визитах, как парламентариев, так и парламентских администраций.
В ходе беседы члены армянской делегации и Вольфганг Шойбле обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-германской повестки дня, ратификации соглашения Армения-ЕС, либерализации визового режима, помощи европейских стран в развитии инфраструктуры в Армении.
Касаясь существующих культурных и образовательных связей между Арменией и Германией, председатель НС предложил немецким коллегам рассмотреть вопрос о создании в стране армяно-германского университета, что еще больше углубит отношения между гражданами двух стран.
Арарат Мирзоян и Вольфганг Шойбле договорились продолжить конструктивный диалог и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.
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|Пашинян убежден: В будущем в сфере ВПК Армении будут достигнуты существенные достижения
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|Пашинян уверен, что допрос участников следственного процесса по делу 1 марта прольет свет на вопрос о том, кто убил 10 жертв
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|Тигран Авинян встретился с директором по вопросам Восточного соседства Европейской комиссии
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