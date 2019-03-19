Вторник, 19 Марта 2019 20:20

АрмИнфо.Находящаяся в Германии парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Араратом Мирзояном, 19 марта провела встречу с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Как передает пресс-служба НС РА, в своем приветственном слове председатель Бундестага отметил, что Германия вдохновлена бархатной революцией в Армении в апреле-мае 2018 года. Он отметил, что такой революции не было в мире.

Выразив благодарность за прием, Арарат Мирзоян отметил, что это его первый официальный визит в Европу в качестве спикера НС. Глава парламента представил своему немецкому коллеге мотивы революции в Армении, последующий период и внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в декабре прошлого года, которые были удостоены высшей оценки международных наблюдателей.

Глава законодательного органа, оценивая немецкую парламентскую традицию, отметил, что опыт Бундестага может быть очень полезным для Национального Собрания Армении. В связи с этим стороны договорились о частых визитах, как парламентариев, так и парламентских администраций.

В ходе беседы члены армянской делегации и Вольфганг Шойбле обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-германской повестки дня, ратификации соглашения Армения-ЕС, либерализации визового режима, помощи европейских стран в развитии инфраструктуры в Армении.

Касаясь существующих культурных и образовательных связей между Арменией и Германией, председатель НС предложил немецким коллегам рассмотреть вопрос о создании в стране армяно-германского университета, что еще больше углубит отношения между гражданами двух стран.

Арарат Мирзоян и Вольфганг Шойбле договорились продолжить конструктивный диалог и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.