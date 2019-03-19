Вторник, 19 Марта 2019 19:51

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял директора по вопросам восточного соседства в Главном управлении соседства и расширения ЕС. Лоуренса Мередита.

Как сообщили АрмИнфо в МИД РА, собеседники коснулись итогов недавнего визита премьер-министра РА в Брюссель и с удовлетворением отметили, что недавние контакты на высоком уровне и тесные взаимные визиты свидетельствуют о высоком уровне партнерства Армения - ЕС.

Глава МИД подчеркнул важность последовательного развития и сотрудничества с ЕС в рамках реализации программы реформ, а официальный представитель ЕС, в свою очередь, подтвердил свою готовность обеспечить их преемственность.

Стороны обсудили отраслевое сотрудничество между Арменией и ЕС, в частности, перспективы цифровой повестки дня Армении и подготовку к 23-му Всемирному ИТ-форуму, который состоится в Ереване в октябре этого года.

Собеседники также затронули проект дорожной карты по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA) и вопросы организации консультаций по этому документу между правительством и гражданским обществом.

Министр иностранных дел Армении и делегация ЕС также обменялись мнениями о программах празднования 10-й годовщины Восточного партнерства и о мероприятиях, которые будет организованы Арменией в ознаменование этого юбилея.