Вторник, 19 Марта 2019 19:49

АрмИнфо. 18 марта государственный секретарь Федерального министерства обороны ФРГ, бывший генеральный секретарь партии ХДС Петер Таубер (Peter Tauber) принял посла Армении в Германии Ашота Смбатяна и военного атташе, полковника Араика Барсегяна.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов армяно-германского военного сотрудничества, в том числе, перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области военного образования и военной медицины.

Стороны придали большое значение контактам в области миротворчества, подчеркнув необходимость в полной мере использовать имеющийся потенциал.

Собеседники также коснулись деятельности группы специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения

безопасности самих специалистов по оказанию гуманитарной помощи народу САР.

Напомним, что группа прибыла в Сирию 8 февраля. В ее составе 83 специалиста. Задача группы - оказание гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.