Вторник, 19 Марта 2019 19:45

АрмИнфо. Накануне праздника «Наурыз-мейрамы» Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев встретился с главным редактором армянской газеты «АЗГ» Акобом Аветикяном и вручил ему благодарность за эффективное партнерство и вклад в информационное сотрудничество между Казахстаном и Арменией.

Газета популярна и широкочитаема не только в Армении, но и в зарубежной армянской диаспоре, в частности, в Ливане, США, Канаде, России, Франции и др. Редакционному составу и журналистам дана высокая оценка за активную работу в деле продвижения объективного информирования армянской общественности о происходящих в Казахстане процессах, жизни народа, экономике и политике.

В рамках встречи состоялось интервью газете, в котором было уделено особое внимание «экономической дипломатии», которая с текущего года стала приоритетной во внешнеполитической деятельности Казахстана, поставленным задачам по привлечению инвестиций, развития несырьевого сектора экономики, экспортоориентированной индустриализации, реализации транспортно-логистического, туристического, агропромышленного потенциала страны, а также работе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Также обозначены принципы и подходы Правительства РК в развитии интеграции в рамках ЕАЭС.

В канун «Наурызмейрамы» армянское издание было ознакомлено с историей праздника, его традициями и обычаями.