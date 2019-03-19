Вторник, 19 Марта 2019 19:39

АрмИнфо. Нурсултан Назарбаев - мудрый и взвешенный политик, если он принял решение об отставке с поста президента Казахстана, значит так нужно, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Назарбаев заявил во вторник, что принял решение сложить полномочия главы государства с 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

"Все восприняли эту новость как неожиданную. Назарбаев очень взвешенный, мудрый политик. Если он такое решение принял, значит так нужно", - заявила Матвиенко журналистам, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что лично знакома с Назарбаевым, он многое сделал для создания ЕАЭС, всегда был настроен на углубление и расширение двусторонних отношений с Россией.

Врио президента страны, главу сената Казахстана Касым-Жомарта Токаева Матвиенко охарактеризовала как "интеллигентного, образованного человека, настроенного на государственный лад". "Казахстан находится в переходный период в надежных руках", - отметила спикер Совфеда, добавив, что сегодня позвонит Токаеву.

Матвиенко также подчеркнула, что решение о том, кто станет президентом Казахстана, будет принимать народ этой страны.

Уход в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может негативно отразиться как на отношениях страны с Россией, так и будущем развитии Евразийского экономического союза, считает российский сенатор Игорь Морозов. "Уход Назарбаева в отставку осложнит и без того непростую ситуацию в Казахстане. В первую очередь, это может отразиться на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и на отношениях с Россией", - сказал Морозов РИА Новости. Он пояснил, что именно Назарбаев был инициатором идеи Евразийского экономического союза и локомотивом того, что "мы сейчас называем интеграцией на постсоветском пространстве". "И сегодня ни в правительстве Казахстана, ни в парламенте равной замены ему нет. Поэтому мы должны просчитывать последствия ухода Назарбаева для будущего развития и ЕАЭС, и ОДКБ, и ШОС", - заявил сенатор.

При этом, отметил Морозов, сторонников развития отношений с ЕС и США сегодня в Казахстане "больше, чем достаточно".