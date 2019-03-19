|<Лидиан>: Правительство Республики Армения приступило к независимой оценке воздействия проекта <Амулсар Голд> на окружающую среду
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|Председатель Бундестага: Такой революции, как в Армении, не было в мире
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|Армения и Германия обсудили перспективы сотрудничества в области военного образования и военной медицины
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|Пашинян: Моя запись в Facebook сигнализирует о том, что система предоставления пособий будет серьезно пересмотрена
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|Премьер-министр Армении не видит проблем в расширении состава Совбеза, но это будет не "корректно" в отношении президента и спикера парламента
|Пашинян: В настоящее время в процессе находятся коррупционные дела на сумму в 60 млрд драмов
|Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что предстоящие в Арцахе в 2020 году выборы пройдут в соответствии с международными нормами
|Ваге Энфиаджян послу Грузии: Любая нестабильность в регионе пагубна для всех
|Пашинян: Реформы в армии будут продолжены
|Премьер: В ближайшее время в Национальное Собрание будет представлен проект закона по пересмотру системы штрафов за нарушение ПДД
|Армения и Германия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
|Ереван и Афины выразили готовность углублять и расширять сотрудничество
|Пашинян: Кандидатура Генсека ОДКБ не может быть определена без Армении
|Премьер-министр: Ничто не заставит меня смириться с коррупцией
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|Пашинян успокоил незаконно обогатившихся чиновников: Не беспокойтесь, все нажитое незаконным путем имущество будет конфисковано
|Пашинян: Мы готовы обменять заблудившихся людей на заблудившихся, но не на убийц
|В Буэнос-Айресе будет открыт музей Геноцида армян
|Пашинян: Моя супруга не воздействует на принятие политических решений, это было бы позором
|Пашинян: В Армении будет создан Фонд содействия СМИ
|Министр юстиции: Если пересекший границу житель Азербайджана не совершал преступления и хочет вернуться на родину, его желание будет исполнено
|Министр: Для укрепления и развития партнерских отношений между Арменией и США в сфере образования имеется большой потенциал
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|Премьер-министр: Территории общественного значения должны быть возвращены обществу, зеленые участки должны быть озеленены
|Никол Пашинян: В антикоррупционной борьбе для меня нет никаких ограничений
|Взгляд из Еревана: Участие или неучастие в натовских учениях не является для Армении самоцелью
|Пашинян: Слухи о турбулентности в Армении и о падении рейтинга властей генерируются в трех комнатах
|Премьер Армении: Существует необходимость разъяснение элементов и принципов, находящихся на повестке переговоров по Карабаху
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|Пашинян: Армения вовсе не предлагает изменить формат карабахского урегулирования
|Пашинян убежден: В будущем в сфере ВПК Армении будут достигнуты существенные достижения
|Пашинян: Озвученная Ереваном позиция по карабахскому урегулированию не нова
|Пашинян уверен, что допрос участников следственного процесса по делу 1 марта прольет свет на вопрос о том, кто убил 10 жертв
|Процесс развития Армении в центре внимания директора Регионального бюро по Европе и СНГ ПРООН
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АрмИнфо.Beeline проводит первый в этом году «День Клиента», который приурочен к одноименному международному празднику. Руководящий состав компании из более чем 60 сотрудников различных подразделений посетит офисы продаж и обслуживания Beeline по всей Армении, будет работать с клиентами, выслушивать их предложения и пожелания и, конечно же, поздравлять с Днем клиента.
Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин сегодня поздравлял абонентов в офисе продаж и обслуживания Beeline на проспекте Тиграна Меца.
«В Beeline мы проводим «День Клиента» каждый квартал, и, по сложившейся доброй традиции, первый день клиента каждый год посвящаем этому замечательному празднику. Хочу отметить, что именно этот формат помогает нам получать очень нужную нам обратную связь от абонентов, благодаря которой мы улучшаем наши услуги, обслуживание и с каждым разом становимся еще проще, удобнее и ближе к нашим любимым абонентам», - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.
Кроме «Дня Клиента», который проводится ежеквартально, для сбора обратной связи Beeline предлагает абонентам оставлять отзывы и оценки после обращения в офисы, колл-центр или при получении СМС-опросов другой тематики. Благодаря этому инструменту обратной связи за прошлый год Beeline получил и обработал около 65 000 обращений, по результатам которых были выявлены и приглашены в головной офис 11 наиболее активных клиентов, для которых была проведена экскурсия по компании, в том числе, по колл-центру и музею связи Beeline.
Отметим, что мероприятие «День Клиента» реализуется в Beeline начиная с 2016 года.
|<Лидиан>: Правительство Республики Армения приступило к независимой оценке воздействия проекта <Амулсар Голд> на окружающую среду
|ЕС готов поддержать Армению на этом важном этапе
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го марта
|Председатель Бундестага: Такой революции, как в Армении, не было в мире
|Глава МИД РА встретился с директором по вопросам восточного соседства Гендиректората ЕС
|Армения и Германия обсудили перспективы сотрудничества в области военного образования и военной медицины
|В. Матвиенко: Назарбаев - мудрый и взвешенный политик
|В Международный день клиента в офисах Beeline абонентов ждал очередной приятный сюрприз
|Пашинян: Моя запись в Facebook сигнализирует о том, что система предоставления пособий будет серьезно пересмотрена
|Гаджиев рассказал в Берлине об ожиданиях Азербайджана относительно нового руководства Армении
|Премьер-министр Армении не видит проблем в расширении состава Совбеза, но это будет не "корректно" в отношении президента и спикера парламента
|Пашинян: В настоящее время в процессе находятся коррупционные дела на сумму в 60 млрд драмов
|Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что предстоящие в Арцахе в 2020 году выборы пройдут в соответствии с международными нормами
|Ваге Энфиаджян послу Грузии: Любая нестабильность в регионе пагубна для всех
|Пашинян: Реформы в армии будут продолжены
|Премьер: В ближайшее время в Национальное Собрание будет представлен проект закона по пересмотру системы штрафов за нарушение ПДД
|Армения и Германия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
|Ереван и Афины выразили готовность углублять и расширять сотрудничество
|Пашинян: Кандидатура Генсека ОДКБ не может быть определена без Армении
|Премьер-министр: Ничто не заставит меня смириться с коррупцией
|Президент Армении и декан МГУ имени М. В. Ломоносова обсудили возможности расширения деятельности ереванского филиала
|Пашинян успокоил незаконно обогатившихся чиновников: Не беспокойтесь, все нажитое незаконным путем имущество будет конфисковано
|Пашинян: Мы готовы обменять заблудившихся людей на заблудившихся, но не на убийц
|В Буэнос-Айресе будет открыт музей Геноцида армян
|Пашинян: Моя супруга не воздействует на принятие политических решений, это было бы позором
|Пашинян: В Армении будет создан Фонд содействия СМИ
|Министр юстиции: Если пересекший границу житель Азербайджана не совершал преступления и хочет вернуться на родину, его желание будет исполнено
|Министр: Для укрепления и развития партнерских отношений между Арменией и США в сфере образования имеется большой потенциал
|Артак Зейналян: Правительство Армении направило 270 миллионов 858 тысяч драмов для улучшения условий в УИУ "Нубарашен", "Севан" и "Вардашен"
|Премьер-министр: Территории общественного значения должны быть возвращены обществу, зеленые участки должны быть озеленены
|Никол Пашинян: В антикоррупционной борьбе для меня нет никаких ограничений
|Взгляд из Еревана: Участие или неучастие в натовских учениях не является для Армении самоцелью
|Пашинян: Слухи о турбулентности в Армении и о падении рейтинга властей генерируются в трех комнатах
|Премьер Армении: Существует необходимость разъяснение элементов и принципов, находящихся на повестке переговоров по Карабаху
|Пашинян: Конституция – живой организм
|Пашинян: Армения вовсе не предлагает изменить формат карабахского урегулирования
|Пашинян убежден: В будущем в сфере ВПК Армении будут достигнуты существенные достижения
|Пашинян: Озвученная Ереваном позиция по карабахскому урегулированию не нова
|Пашинян уверен, что допрос участников следственного процесса по делу 1 марта прольет свет на вопрос о том, кто убил 10 жертв
|Процесс развития Армении в центре внимания директора Регионального бюро по Европе и СНГ ПРООН
|Тигран Авинян встретился с директором по вопросам Восточного соседства Европейской комиссии
|Театр «Ла Скала» раскритиковали за контракт с Саудовской Аравией. Он вернет выделенные 3 миллиона евро
|Журнал «Global Finance» признал Ардшинбанк лучшим банком Армении 2019 года
|Тюрколог: Отношения Армении с Израилем следует рассматривать вне турецко- израильского контекста
|19-го марта температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Армения готова организовать встречу находившегося на своей территории гражданина Азербайджана с семьей: Омбудсмен РА посетил Ибрагимова
|Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
|Вена имеет лучшее в мире качество жизни
|В ЕС запустили систему оповещения о дезинформации
|Президент Туркменистана пригласил бахрейнские компании принять участие в реализации газопроводного проекта до Индии
|Швеция финансово поддержит реформы в "постреволюционной" Армении
|Путин рассказал, чем руководствовался, принимая решение о возвращении Крыма
|Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери
|Давид Тоноян и представители ереванской делегации МККК обсудили судьбу осужденного в Азербайджане жителя Тавуша Карена Казаряна
|Состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Зограбом Мнацаканяном
|В Праге пройдет юбилейная встреча стран-членов Восточного партнерства ЕС
|Посол Армении посетил чешский парламент и провел встречи с группой дружбы Чехия- Армения
|Министр: В рамках СЕРА Минобразования намерено предложить партнерам ряд программ в образовательной сфере
|Посольство Армении отреагировало на задержание в Украине гражданина РА, подозреваемого в убийстве охранника Порошенко
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