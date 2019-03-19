Вторник, 19 Марта 2019 18:34

АрмИнфо.Beeline проводит первый в этом году «День Клиента», который приурочен к одноименному международному празднику. Руководящий состав компании из более чем 60 сотрудников различных подразделений посетит офисы продаж и обслуживания Beeline по всей Армении, будет работать с клиентами, выслушивать их предложения и пожелания и, конечно же, поздравлять с Днем клиента.



Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин сегодня поздравлял абонентов в офисе продаж и обслуживания Beeline на проспекте Тиграна Меца.

«В Beeline мы проводим «День Клиента» каждый квартал, и, по сложившейся доброй традиции, первый день клиента каждый год посвящаем этому замечательному празднику. Хочу отметить, что именно этот формат помогает нам получать очень нужную нам обратную связь от абонентов, благодаря которой мы улучшаем наши услуги, обслуживание и с каждым разом становимся еще проще, удобнее и ближе к нашим любимым абонентам», - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Кроме «Дня Клиента», который проводится ежеквартально, для сбора обратной связи Beeline предлагает абонентам оставлять отзывы и оценки после обращения в офисы, колл-центр или при получении СМС-опросов другой тематики. Благодаря этому инструменту обратной связи за прошлый год Beeline получил и обработал около 65 000 обращений, по результатам которых были выявлены и приглашены в головной офис 11 наиболее активных клиентов, для которых была проведена экскурсия по компании, в том числе, по колл-центру и музею связи Beeline.



Отметим, что мероприятие «День Клиента» реализуется в Beeline начиная с 2016 года.