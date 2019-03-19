Вторник, 19 Марта 2019 18:25

АрмИнфо. В ходе сопоставления банковксих данных выяснилось, что есть граждане, которые несмотря на то, что пользуются соцподдержкой государства, обслуживают многотысячные кредиты. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 марта на пресс-конференции, коснувшись своей ранней записи в Facebook о том, что сегодня в Армении 11 тысяч 281 человек, получающих пособия, каждый месяц выплачивают по кредитам 100 тысяч драмов и более.

"Некоторые ежемесячно - 100 тысяч драмов, другие - 400 тысяч драмов, третьи - миллион драмов. Напомню, что речь идет о тех людях, которые официально считаются бедными и получают от 18 тысяч драмов до 40 тысяч драмов в качестве социальной поддержки. На выплату пособий этим людям, как указал глава правительства, государство тратит ежегодно 4,5 млрд. драмов. При этом, как заметил премьер, для того, чтобы повысить зарплату военнослужащим на 10% требуется 9 млрд. драмов. "Что вы скажите, дорогие соотечественники, вышеуказанные 11 тысяч 281 человек должны лишиться пособия или нет?",- ранее задался вопросом Пашинян.

По словам премьер-министра, многие, возможно скажут, что этих людей надо сразу лишить получаемых пособий. Но есть и те, которые призовут сперва разобраться. Именно с этой целью, как указал глава правительства, он решил через свой пост в Facebook понять мнение граждан.

Как указал глава правительства, никто не собирается "в слепую" переделывать систему и поголовно лишать граждан данной поддержки. . "Система предоставления пособий социально уязвимым гражданам должна служить своей цели. Если человек, является бенефициаром системы, но вместе с тем приобрел квартиру в центре Еревана и ежемесячно платит по кредиту 1 млн драмов, то он, не имеет право на соцпособие",- заявил он.