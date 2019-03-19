Вторник, 19 Марта 2019 17:44

АрмИнфо. Несмотря на расположенность Азербайджана в сложном геополитическом регионе, страна проводит независимую и опирающуюся на национальные интересы политику, установила добрососедские отношения со своими соседями, за исключением Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Германии, об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на встречах в рамках визита в Берлин.

Завотделом администрации президента АР заверил, что Азербайджан заложил основу международного сотрудничества в регионе.

Гаджиев также рассказал о ходе процесса по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта, а также об ожиданиях Азербайджана относительно нового руководства Армении.

Во время встреч обсуждались справедливая позиция Германии по нагорно-карабахскому конфликту и поддержка процесса урегулирования конфликта.