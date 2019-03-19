Вторник, 19 Марта 2019 17:43

АрмИнфо.Премьер- министр Армении Никол Пашинян не видит проблем в расширении состава Совбеза, но это будет не "корректно" в отношении президента и спикера парламента. "Я вообще не против расширения состава Совета национальной безопасности и включения в него президента и спикера парламента, но это будет не корректно в их же отношении",- заверил премьер на пресс-конференции.

Он объяснил, что деятельность Совбеза в Конституции регулируется главой, определяющей работу правительства. "Если мы включим президента и спикера парламента в Совбез, автоматически снизим их статус до статуса членов кабмина. Получится, что президент и спикер будут работать в Совбезе под моим руководством",- объяснил премьер. При этом в качестве решения проблемы он предложил звать спикера и президента на заседания Совбеза в качестве "приглашенных гостей".

Касаясь недавнего казуса с приглашением президента Армена Саркисяна на совместное заседание Совбезов РА и Арцаха в Степанакерте, Пашинян объяснил: "Состав заседания был определен лишь поздно вечером за день до заседания. Я попытался дозвониться до президента, чтобы пригласить его на заседание, однако, он не ответил на звонки. Тогда я поручил связаться с президентом секретаря Совбеза РА Армена Григоряна, и сказал ему, что президент может вылететь из Еревана в Степанакерт на моем вертолете вместе с министром обороны Давидом Тоноян. Я же вылетел в Степанакерт за день до заседания. Потом мне сообщили, что президент не смог приехать по техническим причинам. После этого, честно говоря, я с ним не говорил".

Отметим, что ранее пресс-служба президента РА сообщила, что Армении Саркисян очень поздно получил приглашение участвовать в совместном заседании Совбезов Армении и Арцаха в Степанакерте и по техническим причинам не смог принять в нем участия. Несмотря на то, что президент и спикер парламента не являются членами Совбеза, Арарат Мирзоян тем не менее, принял участие в степанакертском заседании.