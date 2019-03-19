Вторник, 19 Марта 2019 17:42

АрмИнфо.В настоящее время в процессе находятся коррупционные дела на сумму в 60 млрд драмов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Анмении Никол Пашинян.

Он заверил, что все расхищенные у государства средства будут возвращены, призвав не рассматривать это, как политическое преследование, как то пытаются представить определенные круги.

"Давайте возьмем мой пример. Вы все видели мою декларацию о доходах с приходом к власти. Как вы будете расценивать, если через два года выяснится, что я резко разбогател и стал миллионером. Разве это будет нормально?" - задался вопросом Пашинян.

Пашиня вновь заверил, что все расхищенные у государства средства будут возвращены, а это, по его словам, очень много.