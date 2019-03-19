Вторник, 19 Марта 2019 17:08

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что предстоящие в Арцахе в 2020 году выборы пройдут в соответствии с международными нормами.

Отвечая на вопрос о том, вмешивается ли он во внутренние дела Арцаха и в вопросы внутренней политики, он заметил: "Между Арменией и Арцахом партнерские и конструктивные отношения".

При этом Пашинян вновь подчеркнул, что у него нет легитимного права представлять Арцах за столом переговоров по карабахскому урегулированию.

Пашинян отметил, что в случае необходимости он готов проконсультироваться по карабахской проблеме с экс-президентами Армении и другими бывшими должностными лицами.

Говоря о вызовах перед Арменией, Пашинян заявил, что самым большим вызовом является безоговорочное поглощение армянским обществом и СМИ любой азербайджанской дезинформации: "И это при том, что такой транспарентности в карабахском процессе, как после моего прихода к власти никогда не было".

Пашинян также посчитал полезным налаживание диалога в социальных сетях между представителями обществ Армении, Азербайджана и Арцаха. "Руководство же стран идет на диалог, мы же не ругаемся во время встреч, не обливаем друг друга грязью. Почему же обществам стран не взять с нас пример, и вместо того, чтобы поливать друг друга грязью в социальных сетях, попробовать наладить диалог",- заявил Пашинян.