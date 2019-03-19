Вторник, 19 Марта 2019 17:07

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Ваге Энфиаджян 19 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Армении Георгия Саганелидзе.

Как сообщает пресс-служба парламента, посол отметил многовековую историю дружественных и тесных отношений между двумя народами, особо выделил взаимовыгодное и не наносящее друг другу вреда сотрудничество на различных международных площадках. Саганелидзе обратился также к оживлению межпарламентских связей.

Необходимость углубления отношений с дружественной Грузией отметил также вице- спикер Национального Собрания Энфиаджян, заметив, что для этого есть и необходимый потенциал, и возможности.

Собеседники также обратились к региональным конфликтам и подчеркнули, что их следует решать исключительно мирным путем. По словам посла, в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта весьма заинтересована также Грузия.

"Любая нестабильность в регионе будет пагубна для всех", - подчеркнул Энфиаджян. Также были обсуждены также вопросы углубления торгово-экономических отношений, поиска новых рынков