Вторник, 19 Марта 2019 17:00

АрмИнфо.Реформирование армии считаю важным, и процесс в этом направлении будет продолжен. Об этом 19 марта в ходе пресс- конференции в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Но эти реформы должны касаться солдат и офицеров, чтобы они на себе почувствовали те положительные изменения, которые будут осуществлены", - подчеркнул премьер.

Коснувшись того, что матери солдат, погибших вне боевых условий, продолжают акции протеста у здания правительства, не веря в объективность следствия, Пашинян выразил убеждение, что для достижения результатов необходимо, чтобы адвокаты представляли их интересы. "Есть следствие, есть матери погибших солдат и есть премьер. Чтобы мы могли двигаться вперед по этим вопросам, важно, чтобы этих матерей представляли их адвокаты, которые бы указывали на ошибки следствия или же недочеты по их мнению. Тогда можно было по каждому конкретному случаю еще раз детально пересмотреть все. Нужно понимать, что этим занимаются следственные органы, я сам не уполномочен заниматься следственными вопросами", - резюмировал он.