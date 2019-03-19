Вторник, 19 Марта 2019 16:27

АрмИнфо.После революции практика штрафов значительно сократилась, и в ближайшее время в Национальное Собрание будет представлен проект закона по пересмотру системы штрафов за нарушение ПДД. Об этом 19 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что новое правительство осуществило большую амнистию в связи со штрафами в размере 13 млрд драмов. "Я вас заверяю, что людей больше не будут штрафовать просто так, за любой проступок. Мы выделили определенные средства из госбюджета на финансирование Полиции Армении, и госбюджет берет на себя больше, чем брал раньше",

- подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что вся данная система должна быть изменена. "В ближайшее время "бальная система" будет представлена в Национальное Собрания, и мы навсегда избавимся от этой проблемы. Данная система неправильная", - подчеркнул премьер.

Он также заметил, что вопрос о временном приостановлении системы камер видеонаблюдения за уличным движением и спидометров, обсуждаемый в мае на заседании правительство, поднял негативную волну в гражданском обществе. "Многие люди и организации, которые профессионально занимаются данными вопросами, отмечали, что это увеличит число нарушений ПДД. Мы решили, что нужно найти альтернативные решения данного вопроса. За последнее время мы прощали очень многие штрафы, и провели некоторые реформы, с тем, чтобы найти решение проблемы, учитывая критику. Так как есть люди, которые считают, что спидометры необходимы и их достаточно много, мы решили найти сбалансированный подход по решению данной проблемы", - заключил Пашинян.