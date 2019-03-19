Вторник, 19 Марта 2019 16:26

АрмИнфо. Посол Армении в Германии Ашот Смбатян и военный атташе Араик Арутюнян в ходе встречи с Государственным секретарем Министерства обороны ФРГ, Генсеком Христианско-демократического союза Петерем Таубером обсудили ряд вопросов армяно-германского сотрудничества в оборонной сфере.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в числе обсуждаемых вопросов были перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах военного образования и военной медицины.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в миротворческой области, констатировав необходимость полноценного использования существующего потенциала.

Собеседники также коснулись отправки Арменией гуманитарной миссии в Сирию для содействия дружественному сирийскому народу.