Вторник, 19 Марта 2019 16:11

АрмИнфо. Генсек МИД Армении Ваагн Меликян провел переговоры с Генсеком по экономическим вопросам МИД Греции Иоаннисем Брахосом (Ioannis Brachos).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Меликян подчеркнул, что Армения придает важность углублению и расширению отношений между Арменией и Грецией, имеющих многовековую историю.

В свою очередь греческий дипломат заверил, что в его стране высоко ценят межгосударственные отношения между Арменией и Грецией, основанные на взаимном уважении и доверии, добавив, что в Афинах желают по возможности развивать всестороннее сотрудничество.

Собеседники выразили удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами.

Брахос представил детали армяно-греческого бизнес-форума, запланированного в Ереване 18-20 марта, подчеркнув важность проведения до конца текущего года в Ереване заседания армяно-греческой межправкомиссии.

Меж тем, Меликян предложил осуществить практические шаги для активизации двусторонних экономических контактов, предложив друг другу конкретные предложения и взаимовыгодные инвестпроекты.

Стороны подчеркнули важность отраслевого сотрудничества, считая реалистичным сотрудничество в энергетической, сельскохозяйственной и туристической сферах.

Собеседники коснулись сотрудничества Армения-ЕС, а также укрепления сотрудничества на многосторонних площадках, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.