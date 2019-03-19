Вторник, 19 Марта 2019 16:09

АрмИнфо.Кандидатура Генсека ОДКБ не может быть определена без Армении. Об этом 19 марта в ходе пресс-конференции в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись ситуации вокруг Генсека ОДКБ и мнений о том, что он может быть избран без Армении.

"Такого просто не может быть - это будет обозначать, что ОДКБ просто нет. Здесь наша позиция очень конструктивна. Вопрос заключается в том, что существуют сроки, и мы считаем, что срок наш, и мы должны продолжить занимать этот пост, наши партнеры с нами не согласны и говорят, что вопрос не регламентирован и есть место для интерпретаций. Поэтому мы говорим, давайте пред тем, как выбрать нового Генсека ОДКБ внесем четкости в устав Организации по этой части", - сказал Пашинян.

При этом он добавил, что по этой части достигнуты согласия с остальными союзниками по организации, и позиция Армения очень конструктивная. "Хотел бы также заметить, что было очень много апокалипсических оценок по этому вопросу, мол, что же это произошло. А что произошло? Ничего не произошло! Мы говорили, что перед законом все равны и мы доказали, что все равны. А интересы Армении полностью защищались в этот период, и те разговоры, которые имели место в формате ОДКБ, по моему мнению, очень полезны, и подобных разговоров не было за весь период существования Организации. Всё это стоило, хотя бы ради этих разговоров", - сказал он, добавив, что позитивно оценивает в целом атмосферу в ОДКБ.

Вместе с тем он выразил сожаление тем обстоятельством, что основная часть работы и ОДКБ, и ЕАЭС проходит за закрытыми дверьми, и у общества нет возможности видеть, в каком духе там протекают обсуждения, которые он квалифицировал как бурные, содержательные и глубокие. "Всё это подняло в моих глазах имидж этих организаций", - сказал глава армянского правительства.

На уточнение, есть конкретные сроки встречи с кандидатом предложенным Беларусью - Станиславом Засем, Пашинян сказал, что по этому вопросу обсуждения продолжаются.

Отметим, что в феврале текущего года "Ъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что ОДКБ на ближайший год может остаться без

полноценного генсека, указывая на то, что назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася затягивается "из-за неуступчивости премьера Армении Никола Пашиняна, рассчитывавшего утвердить своего кандидата".

Издание также констатировало, что в ОДКБ смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков. "Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека",- говорит информированный источник "Ъ" в МИД РФ.

Напомним, что представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

После разразившегося в организации скандала, Беларусь выдвинула кандидатуру Станислава Зася на пост Генсека ОДКБ. В конце прошлого года главы пяти из шести государств, входящих в блок (члены ОДКБ - это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) одобрили кандидатуру Зася после встречи с ним.

Меж тем, официальный Ереван пока не называет сроков возможной встречи Пашиняна с Засем.