Вторник, 19 Марта 2019 16:09

АрмИнфо.Я не раз заявлял, что если даже мой родной брат нарушит закон, то он будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что случившееся в Государственной контрольной службе было очень явным свидетельство того, что он не собирается мириться с какой-либо коррупционной деятельностью. "Ничто не заставит меня смириться с коррупцией. По данному делу сейчас ведется предварительное следствие, и я считаю, что сейчас мы не должны нарушать презумпцию невиновности данных людей. Но такие ситуации могут возникать", - подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что единственная ответственность, которая на нем лежит, это ответственность перед народом Армении. "Я был избран премьером, и я никому не обязан этим, кроме нашего народа. Поэтому я не имею обязательства ни перед какой-либо организацией, как в Армении, так и за ее пределами. Нашему народу я обязан справедливо править, и осуществлять все мои обязанности в рамках Конституции", - подчеркнул премьер.

Отметим, что проверки в Государственной контрольной службе начались после заявления министра здравоохранения Арсена Торосяна, узревшего в работе ГКС "подозрительные проявления" . Речь, в частности, идет о тендере по закупу оборудований по гемодиализу для медицинских учреждений, к которому некоторые сотрудники Службы проявили непосредственный интерес. Трое человек было задержано.

Как правило данные тендеры выигрывали ООО "Фризен", кроме того, по материалам дела, было установлено, что некоторые тендеры на поставку медоборудования, при содействии ГКС выиграла компания ООО "Зорашен". Согласно данным СМИ, ранее эта фирма занималась поставками мебели в различные госорганизации и не имела никакой связи с импортом медоборудования. По данным СМИ, начальник управления ГКС по контролю за госзакупками Айк Айкадян, который был арестован в рамках данного дела, ранее являлся сотрудником этой компании.