Вторник, 19 Марта 2019 16:08

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 19 марта принял декана факультета журналистики МГУ имени М.

В. Ломоносова Елену Вартанову и посла РФ в Армении Сергея Копыркина. Как передает пресс-служба президента, Армен Саркисян, подчеркнув важность деятельности в Армении Московского государственного университета, как одного из престижных учебных заведений мира, счел необходимым расширить деятельность ереванского филиала, реализовать ряд совместных программ в научно-образовательной сфере.

Стороны обменялись мнениями вокруг будущего журналистики, вызовов цифровой эпохи, а также ряд вопросов, связанных с повышением уровня профессиональной надежности СМИ и преподавания журналистики.