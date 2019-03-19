Вторник, 19 Марта 2019 15:33

АрмИнфо.Вопросы относительно граждан Армении, оказавшихся в азербайджанском плену, всегда находятся в поле нашего внимания. Об этом 19 марта в ходе пресс-конференции в Ереване заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос возможен ли обмен пленными между Арменией и Азербайджаном в преддверии встречи Алиев-Пашинян с целью укрепления атмосферы доверия.

Премьер напомнил, что в прошлом была практика в течение недели обмена гражданами, которые заблудившись, пересекли границу. "И эта практика применялась и в Армении, и в Арцахе и в Азербайджане всегда. Все прекратилось всё это после известного случая, когда вооруженные люди

- азербайджанцы проникли на территорию Армении и совершили убийства. Мы готовы обменять заблудившихся людей на заблудившихся, но не на убийц. Сейчас и у них есть наш заблудившийся гражданин, который по политическим мотивам приговорили к 20 годам заключения . На днях их гражданин перешел на нашу территорию, ведется следствие, и мы узнаем он диверсант или же просто заблудился. Но, те люди, в результате действий которых были убиты люди - это серьезный нюанс, при принятии решения по ним должно учитываться мнение потерпевших. В остальных случаях мы готовы обсуждать обмен", - резюмировал Пашинян.

Отметим, что сегодня в азербайджанском плену находится 4 армян, причем двое из них обвиняются в совершении тяжких преступлений и приговорены к 15 и 20 годам тюрьмы. Судебный приговор в отношении последнего гражданина Армении, который перешел на сторону Азербайджана в июле 2018 года и имел серьезные проблемы со здоровьем, азербайджанская сторона представила в качестве диверсанта и в феврале приговорила к 20 годам тюрьмы строгого режима. Таким образом азербайджанская сторона пытается отыграться на армянской стороне за то, что азербайджанские диверсанты Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров отбывают заключение в Арцахе за убийство 17 летнего юноши и нанесению увечий женщине.

На прошлой неделе, армяно-азербайджанскую госграницу в Тавушской области перешел гражданин АР Элвин Алиф оглу Ибрагимов, сейчас ведется следствие по факту инцидента.