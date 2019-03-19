Вторник, 19 Марта 2019 15:26

АрмИнфо."Моя супруга - Анна Акопян не воздействует на принятие политических решений, для того, чтобы утверждать такое, надо просто не знать меня или мою семью",- заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя слухи о том, сто Анна Акопян принимает непосредственное участие в принятии госрешений.

По его словам, если бы это было так, то это было бы позором: "Но поскольку это не так, то и позора нет",- заверил Пашинян. Премьер также заверил, что в уровне жизни его семьи с приходом к власти ничего не изменилось, кроме каких-то "протокольных моментов".

Пашинян заверил, что он и его семья не являются любителями излишеств. Однако, как заверил премьер, они не могут отказаться от охраны, поскольку это запрещает закон.

Пашинян заверил, что им также не доставляет особого удовольствия жить в правительственных дачах, но они вынуждены делать это, поскольку эти дачи символ государственности.