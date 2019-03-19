Вторник, 19 Марта 2019 15:24

АрмИнфо.Новая власть Армении не имеет "любимчиков" среди СМИ, а демократия для нас является исключительной ценностью. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 19-го марта на пресс- конференции, коснувшись публикации одного из депутатов блока "Мой шаг", в которой парламентарий определила круг "надежных" СМИ.

По словам премьер-министра, в мире есть глобальная проблема противодействия фейк- новостям. Эта проблема, как указал глава армянского правительства, особенно актуальна для стран, которые провозгласили свободу слова одной из высших ценностей демократии, где нет цензуры и преследования медиа.

Но, чтобы обеспечить свободу слова и СМИ, в том числе ее финансовую независимость, правительство Армении намерено создать "Фонд содействия СМИ". Для обеспечения полной независимости Фонда и поддерживаемых им СМИ, правительство намерено привлечь частные средства. "Фонд не будет функционировать на средства из госбюджета, чтобы исключить какие-либо рычаги воздействия со стороны государства на СМИ",- указал Пашинян.

При этом премьер коснулся публикаций относительно того, что ситуация, связанная с возможным выдворением СМИ с занимаемых ими на сегодня территорий, является местью главы правительства. "Давайте освободимся от рамок традиционной логики. Я не мщу кому-либо и не собираюсь, в особенности, если учесть, что сам в свое время был одним из вас",- заявил премьер. По его словам, новая власть Армении не станет предпринимать действий против СМИ, за исключением случаев грубого нарушения закона.

Раннее сообщалось, что ряд армянских СМИ, редакции которых находятся в здании по адресу Бюзанда 1/3, находящемся на балансе мэрии Еревана, получили уведомление от столичной администрации, в котором им необоснованно предлагается в пятидневный срок покинуть занимаемые территории. Аналогичные уведомления были направлены также действующим СМИ по адресу Аршакуняца 2 и Исаакяна 28, от Госкомитета по управлению имуществом Министерства экономического развития и инвестиций РА.