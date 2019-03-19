Вторник, 19 Марта 2019 15:21

АрмИнфо.Гражданин Азербайджана, пересекший госграницу с Арменией, находится в статусе задержанного. Об этом 19 марта в беседе с журналистами заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Он отметил, что сейчас по факту проводится предварительное следствие. Что касается того, есть ли возможность обменять данного гражданина Азербайджана на гражданина Армении, задержанного в АР, или же есть возможности по возврату последнего, министр заявил: "Власти Армении осуществляют все свои обязательства, в соответствии с положениями Конституции страны, в данное дело вовлечены представители Красного креста. Все права данного гражданина будут соблюдены", - заявил Зейналян.

Министр также заявил, что если будет установлено, что последний не совершал никакого уголовно наказуемого преступления и выразит желание вернуться на родину, то его желание будет выполнено.

Отметим, что в ночь на 16 марта около 01.30 на северо-восточном направлении армяно- азербайджанской границы, на оборонительном пункте N-ской воинской части, постовыми Вооруженных сил Армении был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу. После получения огнестрельного ранения в область нижней конечности ему была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. "Из обнаруженных у него документов следует, что нарушитель является жителем Газахского района Азербайджана, Элвин Ариф Оглу Ибрагимов (1986 г.р.). В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие", - отметил Ованнисян.

В свою очередь, госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила заявление, в котором заявила, что данный гражданин АР Ибрагимов находится на учете в больнице для душевнобольных Газахского района.