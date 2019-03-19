Вторник, 19 Марта 2019 15:01

АрмИнфо. Для укрепления и развития партнерских отношений между Арменией и США в сфере образования имеется большой потенциал. Об этом 19 марта, принимая посла США в Армении Линн Трейси, заявил министр образования и науки РА Араик Арутюнян.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, подчеркнув, что образование является одним из приоритетов правительства Армении, глава Минобразования и науки представил послу повестку реформ в сфере.

Арутюнян также отметил, что в настоящее время усилия правительства РА направлены главным образом на улучшение общеобразовательных программ, разработку стандартов и стратегий, а также совершенствование системы по повышению квалификации учителей.

Министр подчеркнул важность сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID), отметив, что благодаря осуществляемым программам, около 100 общеобразовательных школ в различных регионах Армении адаптированы под учащихся с особыми образовательными потребностями.

Поблагодарив за прием, посол США отметила, что рада встрече с министром образования и науки Армении для обсуждения прочного сотрудничества в сфере образования, в частности, в вопросе углубленного изучения английского языка в рамках программ инклюзивного образования и академического обмена.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы преподавания английского языка, подготовки учителей английского языка, сейсмостойкости школ и ряда вопросов, касающихся армяно-американского сотрудничества.