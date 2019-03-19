Вторник, 19 Марта 2019 13:44

АрмИнфо. Сохранение баланса сил в регионе это не только задача военно-промышленного комплекса. Об этом 19 марта в ходе пресс- конференции в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, это и вопрос, связанный с приобретением вооружения. "Вы знаете, что мы предпринимаем шаги в направлении закупки вооружения. Эти шаги начались еще в мае 2018 года. Параллельно с этим мы проводим структурные и содержательные изменения в сфере ВПК. Убежден, что в этой сфере у нас будут существенные достижения, мы начали производство важных видов вооружения, которые в будущем, я надеюсь, будут поставлены на рельсы серийного производства", - сказал глава армянского правительства, при этом добавив, что сегодня существует ряд проектов, которые находятся на этапе обсуждений, другие на заключительном этапе рассмотрения, есть новые идеи.

В тоже время премьер выразил убеждение, что Армения должна быть страной с развитой технологией. "Однажды я озвучил эту мысль на заседании комиссии по ВПК, правда не знаю это потом публиковалось или нет. К примеру, мы должны акцентировать внимание не на том, чтобы иметь танк, а на той задаче, которую должен решать танк. И должны понимать, какая новая технология поможет нам решить эту задачу", - сказал премьер Армении, в качестве примера привел то, насколько далеко ушла вперед почтовая системы с точки зрения передачи информации.

Пашинян считает, что нужно поменять мышление в Армении и заложить его в основу армянского ВПК